Piotr Rubik komentuje wspólny lot z Caroline Derpienski: "NIE ZNAM OSOBY". Wspomniał o robieniu zdjęć z ukrycia...

Jakiś czas temu Agata i Piotr Rubikowie z dziećmi przeprowadzili się do Miami, czyli miasta gdzie swoje sielankowe życie prowadzi Caroline Derpienski. Podczas live’a Dowborów z Rubikami jeden z obserwatorów skomentował, że Floryda nie jest najlepszym miejscem do wychowywania dzieci, bo tam Derpienski biega bez majtek, na co Agata Rubik przytaknęła, że "tacy bez majtek są najgorsi". To wystarczyło, by rozjuszyć milionerkę z Miami.

Wspólna podróż Caroline Derpienski i Piotra Rubika. Atmosfera była gorąca

Derpienski nie pozostała dłużna i zasugerowała, że Rubików nie stać na życie w Miami i muszą sobie dorabiać na dożynkach. W miniony wtorek okazało się z kolei, że na pokładzie samolotu z Miami do Polski spotkała się Caroline z Piotrem Rubikiem. Celebrytka nie omieszkała pstryknąć muzykowi zdjęcia z ukrycia. Derpienski podzieliła się także z Pudelkiem odczuciami, co do wspólnego lotu z ukochanym Agaty.

Nie było dolarsowo. Cały czas się na mnie patrzył, ale "dzień dobry" nie powiedział. Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Gbur. Widać ze nastawiony przez zazdrosną żonę, która uważa, że w Miami chodzę bez majtek, a majtki zawsze mam - relacjonowała Derpienski w rozmowie z Pudelkiem.

Modelka grzmiała, że Piotr nie pomógł jej po wylądowaniu z wyjęciem bardzo ciężkiego bagażu. Konsekwentnie podkreśliła, że muzyk przyleciał do ojczyzny, żeby "żerować na Polakach".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Caroline Derpienski skromnie o sobie: "Jestem EWENEMENTEM"

Piotr Rubik komentuje podróż z Caroline Derpienski. Agata nawiązała do majtek celebrytki

Wieczorem Rubikowie zorganizowali live'a na Instagramie, gdzie Piotr zarzekał się, że nie kojarzy celebrytki, która zasiadała na sąsiednim fotelu.

Zostałem zarzucony masą screenów, z kim leciałem w samolocie. Nie znam osoby. W samolocie nie zwracam uwagi, na to, co się dzieje wokół. Zajmuje się swoimi sprawami. Głupio się czuje, kiedy ktoś robi mi zdjęcie z ukrycia. Jak zobaczyłem, że ktoś mi robi zdjęcie, to się obejrzałem, ale nie znam tej pani, nie znam jej książek, piosenek czy co tam robi. Nie znam człowieka, więc nie ma sensu komentować. Może powinienem wiedzieć, kto, co i jak, ale ja się kompletnie tym nie interesuje - tłumaczył Piotr.

O komentarz pokusiła się również Agata Rubik. Żona muzyka nawiązała do gorącej "afery majtkowej" z udziałem "tej osoby".

Ta osoba twierdzi, że ja coś o tej osobie powiedziałam, o jej majtkach. Nie wiedziałam, kto to jest ta osoba. Ja odniosłam się tylko do wypowiedzi, że "Derpienska bez majtek chodzi" i ja powiedziałam, że "najgorsze są te, co majtek nie noszą" - wyjaśniła Agata.

Myślicie, że Caroline zareaguje na komentarz Rubików?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.