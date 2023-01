Agata Rubik o zazdrości w małżeństwie: "Znałam wszystkie hasła Piotra i regularnie czytałam maile"

Andromeda 51 min. temu zgłoś do moderacji 148 19 Odpowiedz

Masakra. To jest jakich chory układ. Nie wyobrażam sobie, abym komuś grzebała w telefonie, laptopie, szafce, kieszeni. No ale ja tez jestem inna niż rodacy-mnie okazja nie czyni złodziejem, wiem co to zaufanie, lojalność, wartości. I żyje bez ślubu. Od 12 lat. Czasem się kłócimy, bo mamy zbyt mocne charaktery, ale nikt nigdy nikogo nie uderzył, nie obraził, nie poniżył. Może dlatego, ze mamy jakieś swoje wymagania względem siebie.