"Fanka" do Agaty Rubik pod najnowszym zdjęciem z Sydney: "ALE POLECIAŁAŚ z Photoshopem. Zero wstydu" (FOTO)

Agata Rubik relacjonuje rodzinne wakacje w Australii

Zarówno Agata Rubik, jak i jej mąż rozpoczęli dokumentowanie rodzinnej wycieczki już na etapie podróży samolotem - która mogła kosztować ich prawie 100 tysięcy złotych. Za wspomnianą kwotę małżonkowie oraz ich pociechy w przestworzach mogli jednak cieszyć się m.in. prywatnymi kabinami z rozkładanymi łóżkami, a nawet prysznicem. Wygląda jednak na to, że nawet tak komfortowe warunki podróży nie uchroniły żony Piotra Rubika przed jetlagiem. We wtorek Agata opublikowała na swoim profilu zdjęcie wykonane już po przylocie do Sydney. Na fotografii możemy zobaczyć, jak celebrytka próbuje walczyć ze zmęczeniem, opierając głowę na ramieniu męża. Na ujęciu oczy celebrytki pozostają zamknięte, można więc przypuszczać, że postanowiła wówczas uciąć sobie małą drzemkę.

Internautka posądziła Agatę Rubik o korzystanie z Photoshopa. Celebrytka odpowiedziała

Wiele internautek było jednak innego zdania niż wspomniana wcześniej użytkowniczka i stanęło w obronie Rubik. - Widać, że nie ma tu Photoshopa, a nawet, jeżeli ktoś by użył, to co?; Choćby nawet, to co?; Przecież tak wygląda na co dzień, nie ma tu nic odmładzającego - pisały inne użytkowniczki.