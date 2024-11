Agata Rubik pochwaliła się nowymi meblami w salonie. "Fan" komentuje: "Pokazują idealnie, jak TRAGICZNY gust macie"

Agata i Piotr Rubikowie od ponad roku spełniają swój "amerykański sen". Jak niejednokrotnie zapewniali, asymilacja za oceanem zajęła im rekordowo krótko. Nie jest idealnie - rodzinka ma do dyspozycji lokum mierzące "zaledwie" 140 metrów kwadratowych, co daje im się we znaki, na szczęście mimo to świetnie odnaleźli się na "obczyźnie".