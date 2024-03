Agata Rubik pozuje na plaży z mamą. Internauci zachwyceni: "JAK SIOSTRY". Podobne? (FOTO)

Donald T. 55 min. temu zgłoś do moderacji 60 53 Odpowiedz

Przed Polską zadanie. I najtrudniejsze decyzję od dziesięcioleci. Panie premierze Polacy pytają. Jakie zadanie i kto nam je wyznacza??? A dziesiątki lat temu była wojna. W Bukareszcie usłyszeliśmy. To jest koniec czasów pokoju.. nadeszła era przedwojenna. Hołownia krzyczał Putina wgnieciemy w ziemię 😭. Jak dodać do tego wypowiedź,i polityków po spotkaniu we Francji .i to co powiedział prezydent makaron nie bądźcie tchórzami sojusznicy krainy u. Układa się to w jedną całość . Przerażające . Czy dowiemy się o tym po wizycie w USA???