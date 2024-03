Internauta CHAMSKO do Agaty Rubik: "Biust gigant. A sadełko zasłaniasz". Celebrytka błyskawicznie ODPOWIEDZIAŁA (FOTO)

waw 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Chmstwo to jest w autobusach w Warszawie. Jadę dziś rano, trzy miejsca wolne, tylko jedno przy starszym, ale wysokim człowieku, inne przy małolacie. I też wysokim, nogi obu nie mieszczące się w obrysie jednego miejsca. No nie szło, aby przy nich usiąść. Ale za tym pierwszym siedziała na dwóch miejscach małolata 16-letnia, oczywiście umalowana, jadąca pewnie do szkoły (było wpół do dziewiątej rano). Torbę obok położyła i esemesa pisała. Że to było najważniejsze, torby nie zabrała, a gościu mający 60+ stał. Takie typowe dla płci żeńskiej, szczególnie młodszej. Gościu prawie 4 ! razy starszy od niej, trochę już siwiejący. Ja (znacznie od niej starszy) to sobie powiedziałem: trudno, w przód dwa przystanki pojechałem, a niepotrzebnie, licząc że czymś tam złapanym szybciej podjadę dalej , gdy w tym autobusie inni po drodze wsiedli i miejsca zajęli. Mój błąd, trzeba postać trochę. Ale tamto?