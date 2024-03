Caroline Derpienski dalej WYŚMIEWA amerykańską inwestycję Rubików: "44 metry dla czterech osób i psa? To powinno być NIELEGALNE"

Ewa 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Oglądajcie dziś UWAGĘ w tvn o 19.55. Ban.......ry na dwóch nogach chcą zabijać ptactwo w odrodzonym dopiero do tego miejscu. Zawsze mówię, że to najgorsze, co matka Ziemia nosi. Byle zabić, co żyje i jest piękne i bezbronne. Ludzie, walczmy z dewiacjami...? Sami wzajemnie może powinni się wystrzelać, a nie bezbronne istoty. Co im we łbach siedzi? Stają im tylko podczas zabijania...? To niech idą walczyć za wolność sąsiadów. Tam będą mieli szansę wykazać się w walce z równymi, a nie mniejszymi i bezbronnymi. Oby wyzdychali oni i ich rodziny.