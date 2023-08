Agata Rubik przyznaje, że NABAWIŁA SIĘ ANEMII i psioczy na amerykańskie ceny badań. "Wlewka z żelazem ponad 3 tysiące złotych"

Agata Rubik z całą pewnością należy do tego grona celebrytów, którzy chętnie chwalą się swoją prywatnością w sieci. Ukochaną Piotra Rubika obserwuje na Instagramie ponad 210 tysięcy internautów , a teraz Agata zapewniła fanom zupełnie nowy kontent, bo na bieżąco opowiada o życiu w Stanach Zjednoczonych. Z relacji Rubik można było dowiedzieć się między innymi, jak wyglądał pierwszy dzień szkoły jej córek.

Agata Rubik narzeka na cenę świadczeń zdrowotnych w USA

Innym razem narzekała na fachowców, twierdząc, że "profesjonalizm większości pracowników budowlanych pozostawia wiele do życzenia". Okazuje się, że to jeszcze nie koniec, bo tym razem oberwało się amerykańskiej służbie zdrowia. Agata pożaliła się, że sprawy zdrowotne w Ameryce są "faktycznie są drogie". Dodała również, że po wykonaniu badań wyszło, że ma anemię.

A tak z innej beczki, podczas ostatnich badań z krwi wyszła mi konkretna anemia. Paulina (nasza kochana dietetyczka) zasugerowała wlewki z żelaza. Faktycznie sprawy zdrowotne są tu CHOLERNIE drogie, dlatego ubezpieczenie to MUST HAVE. Badania krwi pod kątem anemii kosztują w prywatnej firmie 399 $, a wlewka z żelazem 800 [pisownia oryginalna] - pisała.