Piotr i Agata Rubikowie komentują problem STRZELANIN w amerykańskich szkołach: "Są strażnicy z bronią"

Apel do corek p.Agatki Rubikowej..dziewczeta ...jestecie juz na tyle dorosle ze na pewno wiecie o istnieniu pudelka i social mediow ...Mama tez z pewnoscia czyta ale nic do niej nie dociera ...ona zyje w innym swiecie ...zachwycala sie juz pewnie Ameryka widzac Floryde z okienka samolotu....i tak bedzie ciagnac ta sage o tym gdzie jestescie kazdego dnia , kogo spotkalyscie ,co zjadacie na obiad, kiedy mialyscie pierwszy crush w szkole ,pierwsza miesiaczke....Internauci dobrze Wam obu zycza ,to duza zmiana zyciowa dla Was, nowa szkola, nowe srodowisko ..i trzymamy kciuki abyscie w spokoju mogly sie do tego nowego srodowiska zaadoptowac i rozwijac ...ale blagam .szepnijcie Mamie do uszka ...Dosc!! zyjmy wlasnym zyciem przez chwile ...rodzinnym ,zwyklym ,nie na pokaz. Dziewczynki , uwierzcie ,tu w USA mieszkaja miliony polakow ,znaja realia , problemy ,i dobre strony ...my naprawde nie potrzebujemy edukowania jak zycie tu wyglada .