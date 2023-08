Córka Agaty Rubik ma kiepskie doświadczenia ze szkoły w Miami: "Nie wróciła specjalnie zadowolona" (FOTO)

Bejba 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Niestety jest bardzo toksyczną matką. Po cichu bezwiednie zatruwa tym córkom życie ujawnianiem każdego ich kroku w sieci. To jest juz obsesja, życie życiem dziecka, odzieranie go z intymności, meldowanie w sieci o każdym ruchu i samopoczuciu dziecka, które też ma swoją wrażliwość i prawo do własnych tajemnic. Ale matka musiała zameldować światu, że "wróciła ze szkoły niezbyt zadowolona". Czy nikt nie widzi, jakie to chore? Czy ten Rubik nie umie tego zatrzymać? Ta kobieta zniszczy życie tej Helenie, zobaczycie, to się skończy na kozetce za parę lat.