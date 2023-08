Piotr Rubik "życzliwie" o kierowcach w USA: "Wszyscy na drodze to DEBILE"

Kolejna wizyta specjalisty jeszcze bardziej wyprowadziła ją z równowagi. Nie wiadomo, jak mogłoby się to skończyć, gdyby żona muzyka nie przypilnowała mężczyzny, który przybył do ich apartamentu nad oceanem, by wypolerować ściany...

Piotr Rubik z brutalną szczerością ocenia umiejętności amerykańskich kierowców

Za to we wtorek, oprócz całej masy InstaStories, Agata wspaniałomyślnie uraczyła fanów także relacją na żywo. Pędząc autostradą dopiero co zakupionym na kredyt mercedesem 36-latka rozwodziła się na temat życia w Stanach Zjednoczonych, planów na przyszłość, czy szkoły córek, odpowiadając na domniemania fanów, jakoby edukacja na Florydzie miała pozostawiać wiele do życzenia. Po drodze Rubikowie minęli wypadek, co nie umknęło uwadze Piotra, który poinformował o obserwacji gderającą do telefonu żonę. Dyrygentowi puściły nerwy i bez skrępowania wyraził to, co myśli o kierowcach na amerykańskich ulicach.