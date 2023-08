Agatę Rubik nawiedził w Miami kolejny fachowiec. Opisała, co zrobił. "PUŚCIŁY mi nerwy!" (FOTO)

Dwa tygodnie temu Agata i Piotr Rubikowie opuścili Polskę i przybyli do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęli nowy etap w życiu. Rodzina osiedliła się w słonecznym Miami . Choć ich nowe mieszkanie jest znacznie skromniejsze niż warszawska willa, to para zapewnia, że jest zadowolona.

Pan doprowadza kabel do szafki, gdzie teoretycznie powinien być telewizor. W sumie nie wiem, po co, bo i tak nie oglądamy telewizji. [...] Trochę jestem wkurzona, bo wcale nie potrzebuję tego kabla, a dodatkowo pan narobił strasznego bałaganu, który musiałam posprzątać - żaliła się na Instagramie.

Agata Rubik po raz kolejny narzeka na amerykańskich fachowców

Mimo że plotkarskie portale pisały na temat mojego niezadowolenia z remontu, to dopiero dzisiaj serio puściły mi nerwy. Rano przyszedł majster, wyjął maszynkę do polerowania i zaczął bez żadnego zabezpieczenia mieszkania polerować ścianę. W jednej chwili zrobiło się sino od pyłu. Na szczęście byłam w domu i kazałam mu przestać. Dopiero teraz, jako tako ogarnęłam pył, a on kończył robotę ręcznie. Pewnie dlatego, nawet gdy farba przeschnie, na ścianie pozostanie ślad... Profesjonalizm większości tutejszych pracowników budowlanych pozostawia wiele do życzenia - napisała Agata Rubik na Instagramie.