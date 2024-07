Agata Rubik psioczy na Polskie Linie Lotnicze: "Będę musiała wracać wcześniej, chyba że ktoś pójdzie po ROZUM DO GŁOWY"

Agata Rubik czuje się oszukana przez Polskie Linie Lotnicze. Padły ostre słowa

Tuż po przylocie do Polski stęskniona za rodzimymi usługami Agata Rubik wybrała się do fryzjera, a następnie zafundowała sobie nowy manicure. Choć zdawać by się mogło, że czas spędzony nad Wisłą będzie dla celebrytki wyjątkowo udany, już trzeciego dnia w Warszawie 37-latka miała powody do narzekania. W drodze do ulubionej restauracji, ukochana Piotra Rubika opowiedziała o przykrej "niespodziance" ze strony Polskich Linii Lotniczych LOT. Jak się okazuje, rodzina dyrygenta może mieć problem z przetransportowaniem czworonożnych przyjaciół do Stanów Zjednoczonych.