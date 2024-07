Agata i Piotr Rubikowie celebrują Dzień Niepodległości: "TROCHĘ INACZEJ się tutaj świętuje niż w Polsce". Zwróciła się też do hejterów (ZDJĘCIA)

Niedługo minie rok, odkąd Agata i Piotr Rubikowie spełniają swój "amerykański sen". Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami słynny dyrygent i jego ukochana spakowali "12 lat życia w walizkach" i wyemigrowali do Miami, gdzie zdążyli się już na dobre rozgościć. Nie jest idealnie - rodzinka ma do dyspozycji lokum mierzące "zaledwie" 140 metrów kwadratowych, co daje im się we znaki, na szczęście mimo to świetnie odnaleźli się na "obczyźnie".