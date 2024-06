Agata Rubik reaguje na zarzuty, że nie kupuje córkom butów: "Jak chcą takie za 900 DOLARÓW, muszą sobie uzbierać"

Agata Rubik szczędzi pieniędzy na buty dla córek?

Agata Rubik wykazała się odpowiedzialną postawą. Wbrew pozorom nie należy do grona matek rozpieszczających dzieci na każdym kroku.

Kupuję buty swoim dzieciom. Proszę się nie martwić, mają w czym chodzić. Ale jak chcą buty za 900 dolarów, to już muszą sobie same uzbierać. Na szczęście mają hojnych rodziców chrzestnych i dziadków, więc to zbieranie jakoś im idzie - wyjaśniła.