Agata Rubik spędziła z córkami "girls night". Internauci zachwycili się ZA DUŻYMI o dwa rozmiary kowbojkami Ali

Choć Agata Rubik i jej mąż Piotr nie mieszkają w Polsce już od jakiegoś czasu, to ich losy za oceanem wyraźnie interesują internautów. Ci z kolei chętnie z tego korzystają i regularnie relacjonują to, co się u nich dzieje od czasu przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Tym razem celebrytka pochwaliła się czasem spędzonym z córkami.