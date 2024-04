Rubikowie chwalą się widokiem z tarasu. Agata wdała się w dyskusję o "NIEZBYT PIĘKNYCH" meblach (FOTO)

Karla 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Po co oni tam właściwie wyjechali? Ona nie pracuje, on lata na zarobek do Pl. I nie mówcie, że ze względu na edukację dzieci, bo tam jest taki poziom nauczania, że na studiach przerabiają to, co my w liceum