Tak wygląda apartament, który Agata i Piotr Rubikowie kupili w Miami. Widok z okna zapiera dech w piersiach (ZDJĘCIA)

Edi87 58 min. temu zgłoś do moderacji 45 5 Odpowiedz

Ci Ci z tego kobieto. On nawet nie powinien być nazywany mężczyzną...oglądaliśmy program, w którym totalnie pokazał swoją zniewieściałość oraz to, że nie dałby rady Cię obronić, chyba nawet przed yorkiem. Zero testosteronu...