Rubikowie KUPILI MIESZKANIE w Miami! "Nie zastanawialiśmy się ani chwili"

Rubikowie kupili mieszkanie w Stanach Zjednoczonych

Po długich poszukiwaniach idealnego gniazdka Rubikowie w końcu mogą przekazać wspaniałe wieści. Udało im się kupić mieszkanie, w którym osiedlili się od razu po przylocie do Miami. Wciąż nie są w stanie uwierzyć w to, co się wydarzyło.

W końcu możemy oficjalnie się pochwalić, że zostaliśmy właścicielami pierwszego mieszkania w Stanach Zjednoczonych. Jak to brzmi? Cieszymy się, tym bardziej że udało nam się kupić mieszkanie, które było niesprzedawalne, czyli to, które wynajmowaliśmy - mówiła radosna Agata Rubik na Instagramie.

7 miesięcy w Stanach i pierwsze mieszkanie! Od początku bardzo chcieliśmy kupić ten apartament, który udało nam się wynająć w lipcu. Są takie miejsca, że wchodzisz i od razu czujesz, że to jest to. Jednak, co wcale nas nie dziwiło, właściciel nieruchomości powiedział nam od razu, że ono nie jest na sprzedaż i nie interesuje go żadna nasza propozycja - relacjonowała w najnowszym poście.