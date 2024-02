Internautka stwierdziła, że Agata Rubik "przytyła podczas pobytu w Miami". Żona Piotra pospieszyła z ripostą (FOTO)

Agata i Piotr Rubikowie spakowali niemal całe swoje życie do walizek, poszukując szczęścia za oceanem. Pół roku poza granicami Polski minęło jak z bicza strzelił. Choć początki ich amerykańskiej przygody nie należały do najłatwiejszych, świeżo upieczeni mieszkańcy Miami nie wyobrażają sobie dziś powrotu do ojczyzny. W grę wchodzą tylko występy dyrygenta dla rodzimej publiczności, czyli w zasadzie jedyna forma jego aktywności muzycznej.