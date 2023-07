Agata Rubik reaguje na krytyczne słowa psychologa: "To się NIE ODNOSI DO NAS"

Truskawka 34 min. temu zgłoś do moderacji 121 3 Odpowiedz

Czy jak matka mówi o swojej nastoletniej córce na całą Polskę obcym ludziom na swoim story, że ta „spuchła” od niewłaściwego jedzenia, dlatego chodzi na siłownie i pilates, to już jest hejt czy nie jest? A może zachęcanie ludzi do hejtu? Wiek nastolatki kiedy ciało się zmienia, psychika kształtuje, pojawiają się pierwsze miłości, takie rzeczy mogą być bardzo szkodliwe. Helenka sama dobrze wie, że nie wygląda jak rakieta babcia Jola, Agata, ani Ala, tylko bardziej jak matka Rubika i on sam. Ciągłe przytyki są bardzo smutne. Rozumiem, że próbuje jej zapewnić miękkie lądowanie i dlatego każe jej się uczyć więcej niż Ali, no ale bez przesady. Co ona temu dziecku robi. Najwyżej Helenka będzie pierwszą kobietą w rodzinie, która nie będzie miała bogatego męża i pójdzie do pracy. Ważne żeby nie kradła.