Agata Rubik relacjonuje przygotowania do świąt w Miami. ZREZYGNOWAŁA Z polskiej TRADYCJI. "Karpia nie będzie"

Lolina 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

U nas też nie ma karpia, bo nikt nie lubi, kiedy parę lat temu nawet kot go nie dojadł, doszliśmy do wniosku, że to absurd, i bedziemy jeść to na co mamy ochotę. Poza tym, karp to jednak komunistyczna tradycja, to nie jest tak, że przez stulecia był na stołach...