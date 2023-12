Internautka do Agaty Rubik: "Chciałaby pani, aby córki poznały STARSZEGO milionera?". Doczekała się odpowiedzi

Sylwia 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

"Legalną aborcję – bez konieczności podawania przyczyn – popiera 57 proc. badanych przez IPSOS dla More in Common Polska. W tym 38 proc. chce, by była ona możliwa do 12. tygodnia, a 19 proc. – do 24. tygodnia. Z kolei 35 proc. ogółu badanych uważa, że aborcja powinna być dostępna, ale tylko w ściśle określonych przez prawo sytuacjach" – pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".