Świąteczna inba u Rubików. 10-letnia córka Agaty zszokowała internautów: "MAŁOLATA MA TIPSY". Już nadeszła odpowiedź (WIDEO)

Wiecie co? Nie śledzę namiętnie ich źycia, nie mam nawet Insta i nie zamierzam mieć. Widzę tylko jakieś artykuły o nich tu na Pudlu,w które rzadko wchodzę. Jednak pamiętam, kiedy lata temu Piotr Rubik był u Magdy Mołek, która przeprowadzała z nim wywiad, zrobił na mnie wtedy pozytywne wrażenie. Szanuję też jego muzykę .. ale... Wówczas, gdy opowiadał Mołek o swoim życiu, oczekiwał pierwszego dziecka i z tego co pamiętam, powiedział że nie będzie go w przyszłości pokazywał. Noooo, od tego czasu wiele wody upłynęło i oops, Rubikowie stali się prawie Kardashianami, ale jak to się mówi 'pecunia non olet'...?