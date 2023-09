Agata Rubik wylicza koszty... strzyżenia psa w Miami. Tanio nie jest

Agata Rubik kilka tygodni temu przeprowadziła się z mężem, dwiema córkami i suczką do Stanów Zjednoczonych. Trudno odczuć jednak ich nieobecność w ojczyźnie, a to za sprawą codziennych relacji, jakie możemy oglądać na instagramowym profilu pani domu. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca straciła nerwy na montera kablówki, który zostawił po sobie bałagan w ich florydzkiej posiadłości, wydała krocie na jogurt grecki w markecie, wyżaliła się na tamtejszy system edukacji, a jej mąż zdążył obrazić amerykańskich kierowców. Kumulacja złych doświadczeń sprawiła, że Agata zachorowała na anemię, co poskutkowało kolejnymi sporymi wydatkami.

Pies Agaty i Piotra Rubików przeżył traumę

Próbę spełnienia "amerykańskiego snu" przerwała kolejna przykra sytuacja. Tym razem dotyczyła ona ukochanego pupila Rubików. Coogie przeżyła zderzenie z automatycznie otwierającymi się drzwiami. Na całe szczęście suczce nic się nie stało, jednak przypłaciła to sporym stresem. W otoczeniu najbliższych długo dochodziła do siebie.

Agata Rubik zdobyła się na szczere wyznanie. Wyjawiła, że to ona odpowiada za niefortunny incydent. Publikując zdjęcie poddenerwowanego zwierzątka czule głaskanego przez męża, zaapelowała do obserwatorów, by uważali na swoje pieski.

Agata Rubik zabrała psa do fryzjera. Cena wizyty jest astronomiczna

Nazajutrz żona znanego muzyka zafundowała Coogie kolejne "atrakcje". Tym razem zrobiła to jednak w pełni świadomie. Po kilkutygodniowym pobycie w Miami suczka podreptała do salonu groomerskiego. Jak przyznała zatroskana właścicielka, "nie jest to jej ulubiona aktywność". Pokaźna ilość zgromadzonej sierści wymagała jednak fryzjerskiej interwencji.

Nie wiemy, jak Coogie zniosła trudy tej wizyty. Agata jednak podzieliła się dokładną kwotą, o jaką uszczupliło się jej konto po zaprowadzeniu suczki do psiego salonu piękności.

Ta usługa jest bardzo popularna, bo jest dużo piesków. W okolicy jest pełno salonów groomerskich, a dodatkowo jeżdżą busy, które także świadczą tę usługę. Koszt full service dla Coogee (kąpiel, paznokcie, zęby, strzyżenie, perfumy) 145$ - wylicza Agata Rubik.

Celebrytka zostawiła więc u fryzjera około 620 zł. To i tak niewielki wydatek w stosunku do markowych akcesoriów, jakimi dysponuje psinka.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.