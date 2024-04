Agata Rubik z DYSTANSEM o swoim wyglądzie? "Bliżej mi do babci niż do nastolatki"

Jak na przykładną influencerkę przystało, Agata nie stroni od interakcji z fanami. Co jakiś czas organizuje sesje Q&A, podczas których zaspokaja ciekawość obserwujących ją użytkowników. Oczywiście to nie koniec, bowiem chcąc jeszcze mocniej zacieśnić więzi z internautami odpowiada na ich rozmaite komentarze. Ostatnio celebrytka opublikowała w sieci rodzinne zdjęcie, zrobione podczas wspólnego wypadu na miasto. Patrząc na uśmiechnięte twarze Rubików, można dojść do wniosku, że przeprowadzka była strzałem w dziesiątkę, i życie w USA im wyraźnie służy. Podobnego zdania są fani, którzy obsypali Agatę i jej bliskich komplementami.