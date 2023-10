Agata Rubik zdradza, czy planuje wrócić z rodziną do Polski. Wiadomo też, co ze studiami Heleny. Tego się spodziewaliście?

Pod koniec lipca w życiu Agaty i Piotra Rubików nastąpiła prawdziwa rewolucja. Słynny dyrygent oraz jego małżonka podjęli decyzję o przeprowadzce do Miami i wraz z córkami w ekspresowym tempie opuścili warszawskie gniazdko. Amerykańskie perypetie słynnej rodzinki okazały się wyjątkowo interesujące. Duża w tym zasługa Agaty Rubik , która z niesamowitą precyzją relacjonuje najdrobniejsze szczegóły nowej codzienności . Niektórzy internauci już obwieścili, że od momentu przeprowadzki, influencerka mocno zmieniła swoje zachowanie...

Agata Rubik zdradza, czy planuje wrócić z rodziną do Polski. Piotr Rubik zwrócił uwagę na koszty życia w Miami

Mniej przychylne komentarze nie wywołują na Agacie Rubik większego wrażenia. Żona słynnego dyrygenta wciąż chętnie wdaje się w dyskusje z internautami i ochoczo odpowiada na frapujące ich pytania. Z okazji dwóch miesięcy stacjonowania za oceanem ukochana Piotra Rubika postanowiła zorganizować na Instagramie sesję Q&A. Celebrytka zdradziła m.in., że jej rodzinka jeszcze nie zastanawiała się, gdzie spędzi tegoroczne święta, ale najprawdopodobniej będzie to Miami. Opowiedziała też na coraz częściej pojawiające się pytanie o powrót do Polski. Do dyskusji włączył się też Piotr.