Internautka OSTRO do Rubik: "Od czasu przeprowadzki do Miami zachowujesz się jak "FOCHATA", PYSKATA AGATA". Doczekała się odpowiedzi...

Maks 27 min. temu zgłoś do moderacji 13 7 Odpowiedz

Polacy maja jakas obsesje na punkcie tzw ambicji? A czy to jest obowiazkowe je miec ? Zycie to jakis wyscig? Pokaz? Ale czego. Jak bedziecie umierac to zapewniam, ze osiagniecia beda na ostatnim miejscu. Osiagniecia rowniez nie sa rownowazne ze szczesciem. Zyjcie I dajcie zyc, zamiast oceniac I wpedzac innych w kompleksy.