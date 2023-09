Fanka niepokoi się dietą córki Agaty Rubik: "Czemu pozwalasz Ali jeść tak niezdrowo?". Celebrytka ZAREAGOWAŁA (FOTO)

Kobietka 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Mój Tata miał dobre geny, długowieczni przodkowie, żyli ponad 90 lat ale On jak sobie teraz pomyśle jadł głównie mięso i to tłuste, owoców w ogóle, warzyw w ogóle, pierogi, biały chleb.Rozwalil sobie tym organizm, tylko kiedyś nie było świadomości i ludzie uważali, że trzeba jeść takie jedzenie a jak chłop nie je tłustego mięsa że świni to nie chłop.W efekcie w wieku 55 lat cukrzyca i zaczęły się później inne problemy.W końcu siadły mu nerki i serce bo miał niedokwistosc, miażdżycę itd.Uwazam, że przez nieodpowiednie jedzenie które mu nie służyło zniszczył sobie narządy, organizm, ale do niego to nie docierało, że dla niego białe pieczywo, biała mąka to zabójstwo.Kiedys zrobiłam sobie testy na nietolerancję i okazało się co mi nie służy i wyeliminował te produkty na 3 m-ce z jedzenia i organizm aż odżył i wtedy wytłumaczono mi jak to działa.Mozna i trzeba jeść wszystko i nic się nie dzieje jeżeli czasem jemy fast food czy słodycze czy zjemy białe bułki ale czasem a na co dzień powinniśmy jeść to co orgazm toleruje a on nam podziękuję bo to będzie po nas widać i czuć :) Polecam