Agata Rubik zmaga się z trądzikiem. Pokazała, jak teraz wygląda jej cera. "Mężowi nadal się podobam?" (FOTO)

Widząc te punktowe zmiany a nie cała wysypaną twarz przepisałbym jej Mupirox (maść na bazie antybiotyku). Powinno zniknąć po 2 do 3 dni stosowania. Gdyby nie pomogło, to wówczas maść na bazie Klobetazolu (na przykład Novate). Wiem co piszę, bo generalnie nie są to maści na trądzik ale rozwiązują takie pojedyncze zmiany w mniej niż 3 dni. Do stosowania na trądzik w którym poważnie wysypuje na całą twarz jak w przypadku trądziku różowatego przepiszą wam inny produkt na bazie czego innego. Ja na jej miejscu mając dostęp do farmakologii zacząłbym od Mupiroxu. Jestem pewien, że zadziała na 99%. Jak nie zadziała, to Novate na 100%. Novate raz na 12 godzin punktowo posmarować. Mupirox do 3 razy dziennie. Novate to środek na bazie kortykosteroidu i nie należy go stosować dłużej niż 5 dni na okolice twarzy. Efekt przeciwzapalny widać już po upływie 4 godzin. Obowiązkowo chronić twarz przed słońcem używając filtru 50+ lub po prostu unikać wówczas słońca za pomocą parasolki. Po wyleczeniu jednym lub drugim, stosować krem z filtrem jeszcze przez kilka dni. Może być 4. Jeżeli dalej będzie wysypywać w innych miejscach na twarzy jako nowe wypryski, to trzeba będzie zastosować leczenie od wewnątrz za pomocą innych leków ukierunkowanych na schorzenie. Ale nie wygląda to na trądzik tylko zwykłe syfy na które Mupirox lub Novate idealnie się nada. Kwestia paru dni.