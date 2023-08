Agata Rubik relacjonuje "DRAMAT" starszej córki w USA. Helena nie wyszła z domu prawie od tygodnia (FOTO)

osf 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

o matko szkola publiczna to najgorszy poziom przeciez. Helenka nie ma problemow z nauka tylko z wiekiem i jezykiem pewnie. Co innego dogadywac sie w codziennej rozmowie a co innego robic kalkulacje czy uczyc sie budowy pantofelka. Mala nie ma zadnych problemow bo pewnie tylko rysuja i pisza proste rzeczy. Ale rozczarowana jestem, myslalam, ze Rubikowie do prywatnych placowek posla corki, a chodza tam gdzie rodzice dzieci zarabiaja najnizsze pensje w USA. Szok, a zdawalo sie, ze to tacy milionerzy