Agata Sieramska prezentuje sześciopak w KORONKOWEJ bieliźnie. Internauci pieją z zachwytu "BOGINI" (FOTO)

Zarabia ciałem (taki kontent na insta) to i ciało ćwiczy i pokazuje. Jak jakaś Pani ma konto o pielęgnacji włosów, to też o włosy dba i fotografuje. Modelka również wstawia swoje zdjęcia itp. Nie wiem czym tu się oburzać. Ja mam całkiem niezle ciało, też trochę ćwiczę i jakbym miała zarabiać tyle kasy za to, że zrobię zdjęcie jak ćwicze itp, to w sumie czemu nie? Na basen, plażę chodzę w stroju i to za darmo, nikt mi nie płaci za to, że widać trochę ciała, to czemu niby nie mogłabym zarabiać kroci na zdjęciach w stroju. Nie widzę w tym nic zdrożnego, bez przesady!! Mam standardową pracę (farmaceutka) I nie narzekam, ale takich kokosów to nie zarobię nawet jakbym własną aptekę otworzyła!