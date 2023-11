Arkadiusz Milik ZDRADZAŁ Jessikę Ziółek?! "ONA jeździła już do niego..."

W ostatnich tygodniach o Jessice Ziółek znów jest nieco głośniej. Wszystko za sprawą tego, że po prawie trzech latach od rozstania z Arkadiuszem Milikiem zaczęła publicznie wspominać ich związek. Najpierw wypuściła książkę o byciu WAG, "przy okazji" otwierając się na temat kulis relacji z piłkarzem, a od paru dni głośno jest o wywiadzie, którego udzieliła Żurnaliście. Jak powszechnie wiadomo, podcaster potrafi pociągnąć swoich gości za język, tak by powiedzieli więcej, niż sobie zaplanowali. Było tak również i w przypadku narzeczonej Miłosza Mleczko.

W trwającej prawie 1,5h rozmowie nie mogło zabraknąć oczywiście tematu aktualnego związku Arkadiusza. Jessica Ziółek już wcześniej sugerowała, że sportowiec mógł nie być wobec niej wierny...

Jessica Ziółek była zdradzana przez Arkadiusza Milika? Mówi, co usłyszała

Żurnalista zapytał swoją rozmówczynię wprost, czy została zdradzona. WAG przyznała, że choć nie ma na niewierność eks dowodów, docierały do niej różne informacje.

Nie dowiedziałam się nigdy, że Arek mnie zdradza, ale słyszałam różne rzeczy na mieście... Nigdy prosto w twarz nikt mi nie powiedział, że "słuchaj, byłaś zdradzona" - powiedziała, dodając, że słyszała plotki o kobiecie, która "jeździła" do Milika.

Mamy wspólnych znajomych, więc chodziły takie plotki, że "posłuchaj, dowiedziałam się, że jak już byłaś w Polsce, to ona jeździła do niego". I nigdy nie zostało mi powiedziane, kto to był, tylko było powiedziane: "Ona jeździła już do niego, oni są ze sobą, oni są jakby szczęśliwi". Bardziej takie rzeczy dochodziły do mnie... - wraca wspomnieniami.

Jessica Ziółek wspomina rozstanie

Celebrytka zdradziła również, że gdy po zrobieniu sobie "przerwy", rozstali się, nie dociekała, dlaczego tak się stało.

W sumie wiesz, jak ktoś prosi cię o przerwę, ty tę przerwę mu dajesz, czekasz na odpowiedź po tej przerwie, bo zastanawiasz się sama, co by jeszcze można było zmienić, co jest nie tak. Nagle dostajesz odpowiedź, że do siebie nie pasujecie. Nasza relacja rozstała się w pozytywny sposób pod tym względem, że ja też nie dociekałam do tego. Może dzisiaj zrobiłabym inaczej, że bardziej bym brnęła w to dlaczego i po co i na co.

Jesteście ciekawi, co jeszcze ujawni wygadana Jessica? Co na to Arek z Agatą?

