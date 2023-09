Jessica Ziółek wspomina związek z Arkadiuszem Milikiem: "Pierwsza torebka, jaką od niego dostałam, kosztowała 79 ZŁOTYCH"

Jessica Ziółek napisała powieść. Wspomina w niej początki znajomości z Arkadiuszem Milikiem

Co działo się ze mną, gdy robiłam wszystko, by on był szczęśliwy? Prawda jest taka, że utonęłam w jego świecie. Całkowicie straciłam poczucie własnej wartości. Byłam tylko trybikiem w maszynie powołanej do obsługi gwiazdy futbolu. Przestałam myśleć o swoich potrzebach, widziałam tylko jego - wspomina smutno.