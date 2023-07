Jessica Ziółek wydaje książkę o byciu WAG. Milikowi się oberwie?: "Nikomu się nie poskarżysz, kiedy on prześpi się z inną"

Jessika Ziółek wydaje książkę o byciu WAG i wyjawia prawdę o związku z Milikiem

Każda chciałaby być z NIM. Wszystkie marzą, by być jak ONA. Szczupła, wysportowana, piękna, zadbana. Z kartą kredytową bez limitu. Z najdroższą torebką, w najekskluzywniejszych ubraniach, z wyrzeźbionym brzuchem, tysiącami followersów w sieci i... wielkim lękiem. W każdej chwili ta śliczna bajka może zamienić się w horror. WAGs - wifes and girlfriends - żony i dziewczyny piłkarzy. Ich mężczyźni są dla fanów piłki bogami. One na co dzień żyją z tymi bóstwami A ich życie to też gra, choć nie toczy się na boisku. Albo umiesz przestrzegać zasad, albo dostajesz czerwoną kartkę. I już zawsze będziesz gorsza. Dlatego zaraz po porodzie ruszysz na siłownię, żeby znowu mieć idealną figurę. I nikomu się nie poskarżysz, kiedy on prześpi się z inną. Byle cię dla niej nie zostawił. Książka dobrze znanej z rubryk plotkarskich dziewczyny zawodnika największych klubów na świecie. Byłej - czytamy we fragmencie ".WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy".