Jessica Ziółek tłumaczy, dlaczego NIE USUNĘŁA zdjęć z zaręczyn z Arkadiuszem Milikiem

To jednak nie pierwszy raz, gdy Jessica powiedziała "tak". Niespełna trzy lata temu chwaliła się pierścionkiem od ówczesnego chłopaka, Arkadiusza Milika. Co ciekawe, na instagramowym profilu 27-latki wciąż widnieją zdjęcia z jej pierwszych zaręczyn.

Kochani, wszystkie rzeczy, które widzicie na moim Instagramie to moja historia, nie mam zamiaru usuwać starych wspomnień, to wszystko, co widzicie to moje życie i cała ja! - pisze pod dopieszczonym zdjęciem, które pojawiło się na jej profilu i apeluje: