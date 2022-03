Jessica Ziółek ZARĘCZYŁA SIĘ!

Teraz okazuje się, że mimo krótkiego stażu związku, 27-latka jest na tyle pewna uczuć do bramkarza ekstraklasy, że przyjęła jego oświadczyny. Szczęśliwiec nie omieszkał pochwalić się radosną nowiną na Instagramie. Warto nadmienić, że Mleczko poprosił ukochaną o rękę w dniu swoich urodzin.

Najlepszy prezent jaki mogłem sobie wymarzyć. "She said yes" - napisał Miłosz.