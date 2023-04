Instagram vs. rzeczywistość: promienna Jessica Ziółek opuszcza studio "PnŚ". Poznalibyście ją na ulicy? (ZDJĘCIA)

tak jest 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Te wszystkie filtry na Insta powinny być poprostu prawnie zakazane. To jakie spustoszenie w mlodych dziewczynach i nastolatkach to czyni to sie w głowie nie miesci. Dojrzale kobiety tez sie naogladają a potem pompują sie ile wlezie i łażą potem karpie i tyłki pawiana po ulicach. Ludzka twarz nie jest tą z Insta. Za daleko to wszystko juz zaszlo.