Agata Sieramska pręży wyćwiczone ciało w zmysłowej bieliźnie. Internauci: "Mogłabyś latać z aniołkami na wybiegach" (FOTO)

Dziewczyny, czy Wy też tak macie, że odechciewa Wam się czasem wszystkiego? Mam prawie 31 lat i jestem sama. Niedawno rozstałam się z facetem, byliśmy razem trochę ponad rok i to był mój pierwszy związek. Niedługo po rozstaniu spotkałam się z paroma facetami z badoo i tindera, ale nie czułam tego, coś mi w nich nie pasowało, skończyłam te znajomości i usunęłam konta na apkach randkowych. Ostatnio zauważyłam, że przestały mnie interesować relacje damsko-męskie. Jestem jakby... obojętna na męskie wdzięki. Ciężko mi to zresztą opisać. Na dodatek sama myśl, że mogłabym pójść na jakąkolwiek randkę napawa mnie lękiem. Poza tym przestałam wychodzić do ludzi. Dotychczasowe przyjaźnie i znajomości w większości wygasły. Niektórzy założyli rodziny i mają mało czasu, z innymi po prostu przestałam nadawać na tych samych falach. Nowych osób już nie chce mi się poznawać i chyba z wiekiem trudniej mi to przychodzi. Polubiłam samotność, wieczory z książką i filmem. Nie chce mi się wychodzić na miasto, wracać do pustego mieszkania a następnego dnia umierać z powodu kaca. Czuję się czasami jak totalny przegryw. Życie ucieka mi przez palce, a ja nie mam motywacji, żeby coś z tym zrobić. Powiedzcie proszę, czy Wy miałyście w swoim życiu taki okres i jak z niego wyszłyście.