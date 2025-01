Agata Wróbel STRACIŁA WZROK. "Czuję się wykluczona ze społeczeństwa"

Wciąż rozwijającą się karierę sportsmenki przerwała wstrząsająca diagnoza lekarska. Jako 25-latka dowiedziała się o zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C. 4 lata później zdecydowała się jeszcze wrócić do startu w zawodach, po raz kolejny zajmując pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski, lecz pod koniec 2010 r. definitywnie zrezygnowała z dalszego uprawiania sportu. Agata Wróbel zaczęła wieść normalne życie, podejmując pracę w sortowni śmieci w Wielkiej Brytanii. Wiele wskazuje na to, że wróciła do ojczyzny, choć nie informowała dawnych kibiców o swoim aktualnym życiu naznaczonym olbrzymią tragedią.