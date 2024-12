Elżbieta Zapendowska ujawnia wysokość swojej emerytury: "Nie wiem, co robić z kasą"

Elżbieta Zapendowska jest cenioną w branży ekspertką od emisji głosu. Największy rozgłos zapewnił jej udział w programach muzycznych "Idol", Jak oni śpiewają" i "Must Be The Music", w których bardzo wnikliwie i surowo oceniała popisy wokalne uczestników. Niestety, widzowie stęsknieni za jej szczerymi do bólu opiniami będą musieli obejść się smakiem.