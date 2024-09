Agata ze "ŚOPW" w trakcie ceremonii dowie się o zaskakującej decyzji męża. Będzie W SZOKU! "I po co mu to było?" (SPOILER)

Mieszkam zagranicą i tutaj to normalne, że para przed ślubem wspólnie decyduje, kto zmieni nazwisko. Czasami żona przyjmuje nazwisko męża, czasami mąż przyjmuje nazwisko żony. Czasami oboje do swojego nazwiska dodają nazwisko współmałżonka . W Polsce to niemożliwe. Nie znam żadnego męża, który przyjąłby nazwisko żony. Nie znam żadnego polskiego dziecka, które nosiłoby nazwisko mamy. Chociaż w Polsce to matki wykonują więcej obowiązków przy dziecku i na matkach spoczywa odpowiedzialność za ich wychowanie, a po rozwodzie dzieci najczęściej zostają z matkami. Mimo to dzieci nigdy nie noszą nazwiska matki. Nawet jak ojciec nie utrzymuje kontaktu z dziećmi i to dzieci i tak noszą jego nazwisko