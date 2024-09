Joanna i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal SĄ RAZEM? Internauci doszukali się "dowodów"

Joanna i Kamil są już po ślubie

Dobre pierwsze wrażenie to pozytywny prognostyk na przyszłość. W końcu bywa, że świeżo upieczeni małżonkowie już po spotkaniu na ślubnym kobiercu wprost mówią, że nie przypadli sobie do gustu (oczywiście mówią to do kamery, a nie mężowi czy żonie).