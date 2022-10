Agnieszka Chylińska przed laty wyszła za niego, potem wspominała ich małżeństwo jako TOKSYCZNE. Kim był jej PIERWSZY MĄŻ?

777 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

To dziewczyna kreująca się na niezależną ponad ludzi ją otaczających na liderke nie wiadomo czego , mam wrażenie że ona jest non stop w stanie podniesionej gotowości bojowej i do ataku , bez przerwy walczy z wrogiem jaki według jej odczucia znajduje się na zewnątrz a on jest w niej samej i to wszystko uwidacznia się na zewnątrz ponad miare w sumie bez powodu żyje jej się bardzo zle niepokój lęk niestrawności smutek to jej goście jacy ją często odwiedzają nie wie jak się jch pozbyć pani Agnieszko głowa w duł nie jest pani pępkiem europy