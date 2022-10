Agnieszka Chylińska na nowej płycie śpiewa o chorym synu! "Mówili dwa lata i przestanę płakać..."

Agnieszka Chylińska to jedna z barwniejszych postaci w rodzimym show biznesie. Od początku kariery była ekscentryczna i zbuntowana, przez co wielu odbierało ją jako kontrowersyjną i wulgarną. Jej bezkompromisowy wizerunek zawsze wzbudzał dyskusje. Przy okazji promocji nowej płyty artystka zdecydowała się na wytatuowanie tytułu krążka na twarzy...

Po wielu zapowiedziach album "Never Ending Sorry" trafił w końcu na półki sklepowe. Fani zauważyli, że teksty wielu piosenek są gorzkie i niezwykle emocjonalne. Artystka pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie zapytano ją, czy utwory opowiadają prawdę o jej życiu.

To jest 100 procent Agnieszki Chylińskiej. Myślę, że jeśli przychodzisz ze swoją emocją, przeżytą, przepłakaną, przepracowaną , to od razu pojawiają się ręce, które chcą złapać cię za twoją rękę. Trzeba stanąć wobec ludzi w prawdzie i opowiedzieć o sobie w taki sposób. Ja znalazłam formę, żeby pewne rzeczy sobie wybaczyć, pogadać ze sobą. Po babsku jestem bardzo ciekawa życia - mówiła na temat "prywaty" w tekstach utworów.

Szczególną uwagę na nowym albumie przykuła piosenka "Synu" , która prawdopodobnie odnosi się do 16-letniego potomka Agnieszki, Ryszarda . Poza nim artystka doczekała się jeszcze dwóch córek. Kilka lat temu Chylińska przyznała, że dwójka z nich to "dzieci specjalnej troski". Artystka wspominała, że macierzyństwo jest dla niej wielkim wyzwaniem, nazwała je w jednym z postów "strzałem w jej egoizm". Z kolei w najnowszym utworze "Synu" padają następujące słowa:

Mówili dwa lata i przestanę płakać; mówili w okamgnieniu zapomnę o cierpieniu, a ja płaczę do księżyca; ja matka wilczyca; Mówili kiedyś Bogu podziękujesz za to życie; mówili teraz cierpisz, lecz nagrodzi Cię obficie; a ja płaczę do księżyca; w miłości dziewica.