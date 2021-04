Agnieszka Chylińska obchodzi Dzień Autyzmu: "Wiem, rozumiem, pomagam"

"Wspaniale, że twój post zacznie dyskusję, bo Polacy niestety w większości nie wiedzą i nie rozumieją, co to autyzm", "Jak co roku zaczynamy uświadamiać. To piękne, jak wiele rodziców walczy i nie boi się pokazać, że każde dziecko jest warte miłości", "Wspieramy!" - piszą.