Agnieszka Chylińska: "Dwoje moich dzieci jest dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie, żeby ktoś mi pomagał"

Strajk Kobiet w Warszawie. "Straż kościoła" blokuje media. "Niech pan leci na skargę"

Zawsze uważałam, że jest to kwestia sumienia. Nie można nikogo do niczego zmuszać, nie można nikomu narzucać, zakazywać czegokolwiek - to jest po prostu nieludzkie! Każda z nas jest inna i każda z nas ma prawo decydować o swoim życiu. Każda z nas ma zupełnie inną sytuację rodzinną, finansową, zdrowotną, a potem z naszą decyzją tak naprawdę zostajemy same.

"Zgadzam się z panią w stu procentach", "Państwo każde rodzić chore dzieci, ale nie interesuje się ich losem, to my - rodzice codziennie martwimy się, co będzie, kiedy nas zabraknie", "Jak usłyszałam pierwszy raz o tej sytuacji, to pomyślałam, że to jakiś żart, ale jak zobaczyłam manifestujące kobiety walczące o swoje prawa, to uświadomiłam sobie, że to się dzieje naprawdę", "Zgadzam się. To, czego doświadczamy, jest smutne i przerażające" - piszą.