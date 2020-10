Małgorzata Kożuchowska o wyroku TK w sprawie aborcji: "Prawo, które ODBIERA CZŁOWIEKOWI WOLNOŚĆ, nie rozwiąże problemu"

....... 33 min. temu zgłoś do moderacji 118 7 Odpowiedz

Mnie to zastanawia : jaka walka o życie dziecka"? Skoro to dziecko rodzi się martwe albo umiera zaraz po przyjściu na świat, bo samo jest w stanie ŻYĆ poza łonem matki to o jakim życiu my mówimy???? Proponuję też przypomnieć sobie sprawę doktora Chazana, jak dziecko zmusił do cierpienia przez 10 dni zanim umarło ( z dnia na dzień zwiększano dawki morfiny) dziecko bez gałek ocznych z wypadnietymi oczyma, bez części czaszki, z dziurą zamiast nosa i innymi uszczerbkami. Inni lekarze w szpitalu radzili aborcję bo wiadome już było po pierwszych tygodniach, że dziecko nie przeżyje. To jest świadome dawanie cierpienia dla dziecka i matki a nie ratowanie życia bo tu nie da się dziecka uratowac- w imię czego to wszysyko?