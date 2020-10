Protest przeciwko zakazowi aborcji

Mama. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 334 81 Odpowiedz

Czy ludzie którzy ustalają te prawa dotyczące aborcji wiedzą co to znaczy urodzić chore, zniekształcone dziecko a potem je pochować? Bo ja wiem jako to jest i wiem z jakim uszczerbkiem na zdrowiu się to wiąże i nikomu nie życzę. I jeśli bym wiedziała ze się takie urodzi bez namysłu bym usunęła i miłość czy jej brak nie ma tu nic do rzeczy. Każdy normalny rodzic nie chce patrzeć na cierpienie własnego dziecka. I jeśli by sie okazało ze jestem w ciaży z kolejnym chorym dzieckiem yo na koniec swiata bym pojechała zeby usunąć.