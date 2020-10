Jest wyrok w sprawie ABORCJI ze względu na ciężkie wady płodu

Jasna cholera 31 min. temu zgłoś do moderacji 259 2 Odpowiedz

Czy te głupy myślą, że aborcji będzie mniej? Rozwinie się podziemie, aborcje załatwiane prywatnie, wyjazdy do Czech i Szwecji, czy kupowanie tabletek w internecie (które nierzadko są niebezpieczne dla kobiety). Najuboższe będą zabijać dzieci i wrzucać do studni. Pani Godek mając niepełnosprawne dziecko, chce zmusić do tego też inne kobiety, żeby nie być osamotnioną? Bo ja wiedząc, że moje dziecko urodzi się bardzo, bardzo chore i albo umrze po kilku miesiącach czy latach cierpienia, albo zostanie kiedyś zdane na łaskę obcych, bo ja umrę, to cholera jasna raczej bym usunęła taką ciążę. To są bardzo trudne wybory i nie życzę ich nikomu, a oni kobietom utrudniają to jeszcze bardziej. Samozaoranie PISu trwa w najlepsze.